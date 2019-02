Halloween v Zoo Zlín

Zlínská zoo už popáté zve na oslavu svátku Halloween. První listopadový víkend areál zoo rozzáří nápaditá výzdoba, ve které nebudou chybět čarodějnice, kostlivci, obrovské pavučiny, pavouci, netopýři, dýně a další motivy.

Na návštěvníky čeká také odměna za halloweenský kostým a dětská komentovaná prohlídka s čarodějnicemi, v sobotu 3. listopadu pak dlabání dýňových lampiček a strašidelná noční stezka. V sobotu bude prodloužena i otevírací doba zoo do 19.30 hodin, pokladny do 17.30 hodin. Dýně však udělají radost i zvířatům. Do výběhů surikat, hyen, slonů, medvědů nebo papoušků kea pracovníci zoo umístí během „halloweenského" víkendu vydlabané nebo plné dýně. O jedinečné zážitky tak rozhodně nebude nouze.

Program 3. 11. 2018 (hlavní program):

13.30–14.30 hodin - dlabání dýní (nádvoří zámku)

13.30–16.30 hodin - prodej lampionů u hlavního a sezónního vstupu

15, 15.30 hodin - dětská halloweenská prohlídka (start u tropické haly)

17 –19 hodin - strašidelná noční stezka aneb bojí se i dospělí (není určeno pro menší děti).

Program 4. 11. 2018

13, 13.15, 13.30 hodin - dětská halloweenská prohlídka s čarodějnicemi (start u tropické haly)

Odměna za halloweenský kostým

Každý návštěvník, který v sobotu 3. a v neděli 4. listopadu přijde do zoo v halloweenském kostýmu (nestačí pouze drobné rekvizity typu maska na tváři, klobouk, upíří zuby, namalování apod.), získá při vstupu hezký dárek.