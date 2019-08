Hana Zagorová a Petr Rezek ve Zlíně

Hana Zagorová, Petr Rezek a skupina Boom! Band Jiřího Dvořáka. Těšit se můžete na téměř dvou a půl hodinový koncert, kde své hity zazpívá Petr Rezek, následovat budou nejslavnější písně z kariéry Hany Zagorové a během koncertu zazní i duety Hanky a Petra. Celým večerem doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band.

Akce se koná 1. listopadu 2019 od 19 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně.

Vstupenky zakoupíte na prodejních místech Ticketportal - Golden Apple Cinema (Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko) a nebo přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zagorová

Hana Zagorová - dáma české populární hudby se narodila 6. září 1946 v severomoravských Petřkovicích. Po Lucii Bílé získala nejvíce ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvaček, stala se držitelkou devíti Zlatých slavíků nepřetržitě od roku 1977 až do roku 1985. V poslední době jste mohli ocenit její kvality v muzikálu Jack Rozparovač a v novém muzikálu Mona Lisa, kde alternuje s Helenou Vondráčkovou postavu Caterina de´ Gherardini. Na podzim 2008 vydala CD Dávné lásky / duety.

Hana Zagorová začala už v sedmi letech hrou na klavír. Po studiu herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně se přestěhovala do Prahy, kde například hostovala v Divadle Semafor v Suchého parodickém představení Kytice. V roce 1980 si zahrála roli Elišky ve filmovém muzikálu Trhák, režiséra Zdeňka Podskalského. Ve filmové kariéře však dál nepokračovala. Koncem šedesátých let účinkovala se skupinou Flamingo, dále účinkovala v souboru Sodoma-Gomora a začala spolupracovat s orchestrem Václava Zahradníka, se kterým natočila své první LP „Bludička", na kterém je i jeden z největších hitů „Bludička Julie". Koncertovala také s Karlem Gottem, Evou Pilarovou nebo Vaškem Neckářem. Postupně vznikaly hity jako „Já se vznáším", „Náš dům zní smíchem", „On je někdo". Od roku 1977 vyhrála celkem devětkrát za sebou v anketě Zlatý slavík a suverénně tak zaujala post nejpopulárnější domácí zpěvačky. Na koncertech se začala objevovat s vlastní doprovodnou kapelou. Vedli ji Karel Vágner s kolegou Michalem Prokopem, toho vystřídal na šest let Petr Rezek, se kterým natočila hit „Asi, asi" a „Duhová víla". Mezi její sólové hity patří např. „Maluj zase obrázky", „Málokdo ví", „Líto je mi líto". Koncem sedmdesátých letech koncertuje dokonce s italských zpěvákem Drupim.