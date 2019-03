Harlej vyráží na turné. Přijede i do Zlína

Česká rocková kapela HARLEJ vyráží na turné s názvem TOUR JARO 2019 a v rámci něj to pořádně rozbalí i ve Zlíně, a to 23. března 2019 v klubu Masters of Rock Café na Čepkově.

S nimi jako předskokan přijede skvělá a stále známější partička LOCO LOCO. Vstupenky zakoupíte na baru klubu Masters of Rock Café a v sítích ticketportal, ticketmaster a ticketstream.



PROGRAM:

19.30 hodin - otevření

20.10 hodin - autogramiáda HARLEJ

20.30 hodin - LOCO LOCO

21.30 hodin - HARLEJ