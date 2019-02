Hrad Rýsov

Nedaleko Provodova na Zlínsku se vypíná strmý vrch Rýsov (536 m n. m.) na jeho úbočí leží pískovcové skalisko, nazývané Čertův kámen. Je rozbrázděno četnými rýhami, jsou v něm důlky, trhliny, kterým se říká čertovy pece či čertovy vidličky. Je to údajně místo, kde pekelník pojídal jalovice, ovce a drůbež, které kradl v okolí. Na nepřístupném vrchu Rýsově stávala ve středověku dřevěná pevnost. K tomuto Čertovu kameni vede zeleně značená naučná stezka. Ze silnice vedoucí z Provodova do Březůvek na konci obce odbočíme doleva. Polní a posléze lesní cesta vede vzhůru, až ke skále. Je to od silnice cca 2 km. Od ní můžeme pokračovat až na hřeben, kde jsou roztroušeny další, ale daleko menší skály.