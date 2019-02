Jan Ostrý a Členové Škampova kvarteta

Perly klasicistního repertoáru pro flétnu a smyčcové trio předvede jeden z nejvýznamnějších českých flétnistů Jan Ostrý, který se nezapomenutelně vryl do paměti posluchačů již v roce 2015, kdy se na Svatováclavském hudebním festivalu představil s barokním repertoárem společně se svým učitelem Philippem Bernoldem. Vedle proslulého Mozartova flétnového kvartetu budou představena šperkařská díla jeho oblíbenců Haydna a Schuberta, ale i český granát v podobě kvartetu Jakuba Jana Ryby, jehož souborné dílo Ostrý zaznamenal pro společnost Naxos. Vstupné 150 korun, zlevněné 100 korun a děti do 15 let zdarma.