Jil Aigrot - The Voice of Piaf

JIL AIGROT je umělkyně, která nazpívala postavu legendární Edith Piaf ve filmu „Piaf“ („La Môme“) oceněném několika filmovými Oscary. Ve Zlíně zazní to nejlepší z repertoáru francouzské ikony šansonů minulého století s neopakovatelnou barvou hlasu. Jil Aigrot objevila před lety osobní asistentka Edith Piaf, a tím se této zpěvačce doslova ze dne na den změnil život. Poté, co nazpívala písně Edith do oscarového filmu, vystupuje na nejvýznamnějších hudebních scénách po celém světě. Recitál písní Edith – Jediný koncert v ČR.