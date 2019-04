Juniorský maraton 2019 - Semifinálové kolo pro Zlínský kraj. Koná se ve středu 24. dubna 2019 od 12 do 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně.

Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou štafety desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať klasického maratonu, tedy 42,195 km. Každý student zaběhne 4,2 km a celé družstvo se společnými silami snaží dorazit do cíle dříve než soupeři. Ze semifinálových kol postoupí nejlepší týmy do finále, které se bude konat v rámci prestižního mezinárodního Volkswagen Maratonu Praha 5. května 2019! Studenti, kteří se probojují do finále v rámci Volkswagen Maratonu Praha, startují z první řady společně s elitními atlety v přímém TV přenosu za potlesku tisíců diváků.

Svým rozsahem se Juniorský maraton stal největším běžeckým závodem pro střední školy v ČR. Neváhejte a registrujte svoji školu klidně hned.

Juniorský maraton provází mediální kampaň, jejímž cílem je bojovat proti narůstající obezitě mládeže, propagovat zdravý životní styl, podporovat kladný vztah mládeže ke sportu a také podpora týmového ducha či prevence užívání návykových látek.

Start závodu je ve 12 hodin, předpokládaný doběh posledního družstva v 15.30 hodin.