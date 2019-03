Kapela Fleret to rozjede ve Valašském šenku Ogar

Už 34. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu pětice muzikantů s názvem Fleret. Jejich koncert si můžete užít v pátek 15. března 2019 od 19.30 hodin ve Valašském šenku Ogar v Pozlovicích (Hlavní 47). Rezervace na (+420) 775 980 012.

Kapela pochází z Valašska a může se pyšnit vlastní tvorbou, která během let už zlidověla a dokonce se dostala i do knížek hudební výchovy Na našich školách. Slavné začátky ve spolupráci s Vlastou Redlem přinesly hned ze začátku Fleretu několik významných ocenění na největší hudební přehlídce v té době, a to na celostátní Portě v Plzni, kdy několikrát zabodovala s písněmi jako Letiště, Bečva a další, poté si ji v roce1997 vybrala slavná skupina Jethro Tull jako předskokany na jejich českém turné.

To už se pomalu začala odvíjet dlouholetá spolupráce Fleretu s královnou lidové písně a národní umělkyní Jarmilou Šulákovou, která u kapely zůstala až do ukončení své kariéry v roce 2012.

"Fleret je skvělá parta muzikantů, kteří vás svým vystoupením strhnou na svou stranu a nenechají vás bez emocí odejít z koncertu. Fleret je životní styl, je to radost z hudby, již prokládají i svým textem, který z většiny pojednává o dobrém jídle a pití, ale i o všem běžném ve vašem životě. Tak přijďte na koncert ochutnat kus Valašska s hudbou

která bodne," zvou pořadatelé.