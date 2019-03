Kapela Mandrage vystoupí na 59. Zlín Film Festivalu

Úvodní koncert 59. ročníku Zlín Film Festivalu odehraje populární skupina Mandrage. Popová parta z Plzně vystoupí v koncertní zóně ZFF v pátek 24. května 2019 od 19:30 hodin. Kapela, oceněná Andělem Akademie populární hudby jako Skupina roku 2011, se zapsala do myslí posluchačů skladbou Šrouby a matice, která se stala vůbec nejhranější skladbou v českých rádiích v roce 2012. K dalším jejich hitům patří Františkovy Lázně, Hledá se žena či Motýli. Chytlavé melodie, dobře zapamatovatelné texty a vizuálně zajímavé koncerty, tím vším si Mandrage získává přízeň svých fanoušků. Nenechte si ujít jejich songy naživo ani vy. Až do konce roku je možné zakoupit vstupenky za výhodnější cenu. Cena vstupného do 31. 12. 2018 je 199 Kč, běžná cena od 1. 1. 2019 je 249 Kč. Cena zahrnuje i vstup na navazující projekci letního kina. Zakoupíte online zde: https://shop.zlinfest.cz/produkt/497-694-mandrage