Kinematovlak v rámci 59. Zlín Film Festivalu

Kinematovlak plný pohádek pro děti přijede v rámci 59. Zlín Film Festivalu ve čtvrtek 30. května na vlakové nádraží Zlín-střed. Začátek promítání je v 9 hodin. Akce potrvá do 15.30 hodin.

Dopolední projekce po třiceti minutách jsou určeny především dětem z mateřských škol a prvních stupňů základních škol dle předchozí rezervace. Odpoledne jsou věnována široké veřejnosti. Děti se mohou těšit na spoustu známých večerníčků z produkce České televize a dalších známých pohádek.

Kromě hlavní součástí vlaku, Kinovozu upraveného do podoby kinosálu, nechybí ani herna zvaná Vláček Hráček a Historický vagon s edukativním charakterem. V něm uvidíte, jak to kdysi na železnici vypadalo a nahlédnete také do historie měst, kterými Kinematovlak projíždí.

Vstupné je zdarma.

Rezervace míst na tel.: +420 724 351 085