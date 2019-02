Kino Luhačovice: Mamma Mia! Here We Go Again

Akce již skončila Datum konání: sobota 8. 9. 2018 od 19.30 hodin

Místo konání: Kinosál, Městský dům kultury Elektra Luhačovice

Vstupné: 110 Kč

Muzikál, USA 2018, přístupné bez omezení

Režie: Ol Parer

Pokračování oblíbeného muzikálu plného písní skupiny Abba.

Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Lily James, Stellan Skarsgard...