Kino Napajedla: Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

Promítání filmu Asterix a tajemství kouzelného lektvaru se koná v sobotu 12. ledna 2019 od 15 hodin v Kině Napajedla.

Francie, 2018, délka je 105 minut. Vstupné je 130 Kč.

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.

Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy. Předloha: René Goscinny (komiks), Albert Uderzo (komiks). Scénář: Alexandre Astier.

Přístupné bez omezení.

Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře!

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů. Scénář nového dobrodružství statečných Galů napsal Alexandre Astier, který snímek opět režíroval s Louisem Clichym. Tato dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem – Asterix: Sídliště bohů.