Kino Napajedla: Black Sabbath: The End of the End

Promítání Black Sabbath: The End of the End se koná v pátek 15. února 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 160 Kč.

Velká Británie, 2017, délka je 120 minut.

Dokumentární / Hudební.

Nepřístupné pro děti do 15 let.

Kapela Black Sabbath se rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek s lakonickým názvem The End of The End a jako každé sbohem je doslova nabitý emocemi. Během vystoupeních završujících téměř 50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence Geezera Butlera. Heavymetaloví klasici odehráli během půl století dlouhé kariéry na 80 koncertů, které vidělo víc než milion fanoušků po celém světě. Skladby, které zazněly na derniérovém podiu, ve filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí společného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němž si rockeři střihnou staré skladby, které nikdy nezazněly před živým publikem. Film jako labutí píseň největší heavymetalové kapely všech dob natočil Dick Carruthers, ostřílený režisér řady velkých hudebních snímků.