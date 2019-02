Kino Napajedla: Bohemian Rhapsody

Promítání filmu Bohemian Rhapsody se koná v pátek 1. března 2019 od 17 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 110 korun.

Velká Británie / USA, 2018, délka filmu je 134 minut. Životopisný / Drama / Hudební.

Režie: Bryan Singer. Scénář: Anthony McCarten. Kamera: Newton Thomas Sigel. Hudba: John Ottman.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.

Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.