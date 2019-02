Kino Napajedla: Bumblebee

Promítání filmu Bumblebee se koná v neděli 20. ledna 2019 od 18 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 150 korun.

USA, 2018, délka filmu je 113 minut.

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi.

Režie: Travis Knight. Scénář: Christina Hodson. Kamera: Enrique Chediak. Hudba: Dario Marianelli.

Přístupné bez omezení.

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.

Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld) slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, že od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, když rozbalí mimořádně trapné dárky. Až majitel bazaru a vrakoviště, u kterého brigádničí, se nad ní smiluje a daruje jí žlutý Volkswagen Brouk, jenž ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar. Jen ten největší optimista by totiž vsadil na to, že tahle kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ho dokáže rozchodit aspoň natolik, že s ním doskáče domů do garáže, kde se ho pokusí opravit. Když se ale poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají na ni dvě veliké modré oči a Charlie okamžitě dojde, že tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně rychle, navzdory tomu, že ten s ní kvůli poškození nemůže komunikovat jinak než prostřednictvím útržků písniček z autorádia. Vzhledem k tomu, že Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns (John Cena), nebudou mít Charlie a Bumblebee na bližší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli však zjistí, že navzdory všem předpokladům můžou být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní.