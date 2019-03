Kino Napajedla: Chvilky

Promítání filmu Chvilky se koná v pondělí 18. března 2019 od 10 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 65 korun.

Česko / Slovensko, 2018, délka filmu je 93 minut. Drama.

Režie: Beata Parkanová. Scénář: Beata Parkanová. Kamera: Martin Douba.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Mohlo by se zdát, že Anežka a její život patří celé rodině, jen ne jí samotné. Snaží se pomáhat všem blízkým, kteří to potřebují, a dostát slibům, které jim dala. Musí se ale také naučit nastavit vlastní hranice a projevit své touhy a přání, aby neztratila to nejdůležitější: sebe samu.

Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Film Chvilky vypráví příběh o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu.