Kino Napajedla: Co jsme komu zase udělali?

Promítání filmu Co jsme komu zase udělali? se koná v neděli 12. května 2019 od 19 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 90 korun.

Francie, 2019, délka je 98 minut. Komedie.

Režie: Philippe de Chauveron. Scénář: Philippe de Chauveron, Guy Laurent. Kamera: Stéphane Le Parc. Hudba: Marc Chouarain.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje.

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Claude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.