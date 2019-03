Kino Napajedla: Favoritka

Promítání filmu Favoritka se koná v sobotu 9. 3. 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 110 korun.

Irsko / Velká Británie / USA, 2018, délka fillmu je 119 minut.

Drama / Komedie / Historický / Životopisný.

Režie: Yorgos Lanthimos. Scénář: Deborah Davis, Tony McNamara. Kamera: Robbie Ryan.

Nepřístupné pro děti do 15 let.

Na královském dvoře nešťastné a slabé britské panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou přízeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě společnice, Lady Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy se v dramatu plném černého humoru nezastaví před ničím.

Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna (Olivia Colman), poslední z rodu Stuartovců, která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů.

Její jedinou oporou v životě je lady Sarah (Rachel Weisz) a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné symbiózy. Sarah se díky tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládne. Zpoza královnina trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí ohledně chodu státu a probíhající války o španělské dědictví. Zároveň si svou pozici ostře střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcenila jen svou sestřenici Abigail (Emma Stone), která na dvůr přijela prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala. Sarah ji z lítosti přijala. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice rychle stoupá společenským žebříčkem, od Sarah se začíná přízeň odvracet. A to nemůže zůstat bez odplaty.