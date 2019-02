Kino Napajedla: Ferdinand

Čtvrtek, 30. srpna 2018 od 21 hodin, Kino Napajedla

USA 2017 108 min

Animovaný / Rodinný

Režie: Carlos Saldanha Cathy Malkasian Jeff McGrath

Scénář: Carlos Kotkin Kamera: Renato Falcão

Hudba: John Powell

Hrají: John Cena David Tennant Anthony Anderson Gabriel Iglesias Kate McKinnon Boris<

Přístupné bez omezení

Užijte si letní večer v LETNÍM KINĚ Napajedla na nádvoří Nového Kláštera. Promítání začíná ve 21.00, připraveno je občerstvení, židle či křesla. Občerstvit se můžete také v Café Klášter.

Vstupné činí 80 Kč a je v prodeji na místě. V případě deště se projekce přesouvají do budovy Kina Napajedla.

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu.Jednoho dne si Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou událost vidí hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit se ke své Nině. Naštěstí se spřátelí s třemi šikovnými ježky, Unem, Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte se, kde je Tres). A když se k nim připojí jedna koza a pár dalších býků, společně se vydají na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají v patách pár pronásledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit. Snad jen trochu zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: ?Každý se chová podle toho, jak vypadá, ala tak jednoduché to není. Zvláště v mém případě. Se mnou je to složitější. 80 Kč