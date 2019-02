Kino Napajedla: Halloween

Promítání filmu Halloween se koná v pátek 19. 10. 2018 od 20.30 hodin v Kině Napajedla.

USA, 2018, délka filmu je 109 minut, horor / thriller

Režie: David Gordon Green, Scénář: Danny McBride, David Gordon Green, John Carpenter (původní scénář), Debra Hill (původní scénář), Kamera: Michael Simmonds

Film je nepřístupný pro děti do 15 let

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série právě píše svou poslední kapitolu.

Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna z mála přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přátele, jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho návrat. Žije v ústraní, v domě plném důmyslných pastí, zoufale si nerozumí s dcerou (Judy Greer), která ji kvůli téhle posedlosti považuje za blázna, a velmi těžce si hledá i cestu k dospívající vnučce. To vše navzdory tomu, že Myers dožívá v jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a možnost jeho útěku je jen teoretická. Blíží se však Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem zhmotní po havárii vězeňského autobusu, který převážel nebezpečné psychiatrické pacienty do nového ústavu. Některým z nich se podařilo uprchnout. Michael Myers byl mezi nimi a o svou nezdravou fixaci na Laurii nepřišel. „Když byste s ní chvíli strávili, jako první by vás napadlo, že je šíleně paranoidní,“ říká o své hrdince Jamie Lee Curtis. „Celý život byla tak posedlá eventualitou jeho návratu a přípravami na to, že k tomu dojde, že se ani nebránila, když jí kvůli tomu odebrali dceru. Na druhou stranu, jedině ona nebude zaskočená, až jí Myers zaklepe na dveře,“ dodává.

Premiera 120 Kč