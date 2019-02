Kino Napajedla: Jack staví dům

Promítání filmu Jack staví dům se koná ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 19 hodin v Kině Napajedla (Na Kapli 459, Napajedla). Vstupné je 90 korun.

Dánsko / Francie / Německo / Švédsko, 2018, délka filmu je 155 minut.

Drama / Horor / Thriller.

Režie: Lars von Trier. Scénář: Lars von Trier. Kamera: Manuel Alberto Claro. Hudba: Víctor Reyes.

Nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.

Vražda je umělecké dílo a Jack chce být dokonalým tvůrcem. V hlavních rolích filmu geniálního provokatéra Larse von Triera září Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, černý humor a chytré přesahy.

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let. V hlavních rolích se objeví Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu účinkují také Uma Thurman či Riley Keough. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes.