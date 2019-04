Kino Napajedla: Jak vycvičit draka 3

Promítání filmu Jak vycvičit draka 3 se koná ve středu 1. května 2019 od 10 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 80 korun.

USA, 2019, délka filmu je 104 minut.

Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie / Rodinný.

Režie: Dean DeBlois. Předloha: Cressida Cowell (kniha). Scénář: Dean DeBlois, Hudba: John Powell.

Přístupné bez omezení.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?