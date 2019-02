Kino Napajedla: Johnny English znovu zasahuje

Promítání filmu Johnny English znovu zasahuje se koná v neděli 4. 11. 2018 od 18 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 130 korun.

Velká Británie / Francie / USA, 2018, délka filmu je 88 minut.

Akční / Dobrodružný / Komedie

Režie: David Kerr, Scénář: William Davies, Kamera: Florian Hoffmeister, Hudba: Howard Goodall

Přístupné bez omezení

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě?

Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit. Co na tom, že si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými hračkami.