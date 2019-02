Kino Napajedla: Lego příběh 2

Promítání filmu Lego příběh 2 se koná v sobotu 16. února 2019 od 15 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 130 korun.

USA / Austrálie / Dánsko / Kanada, 2019. Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál.

Režie: Mike Mitchell, Trisha Gum.

Přístupné bez omezení.

V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.