Kino Napajedla: Louskáček a čtyři říše

Promítání filmu Louskáček a čtyři říše se koná v sobotu 17. listopadu 2018 od 15 hodin v Kině Napajedla (Na Kapli 459, Napajedla). Vstupné je 130 korun.

USA, 2018, délka filmu je 100 minut.

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy.

Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston. Předloha: Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (povídka). Scénář: Ashleigh Powell, Tom McCarthy. Kamera: Linus Sandgren. Hudba: James Newton Howard.

Přístupné bez omezení.

Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem (Jayden Fowora-Knight), armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka (Helen Mirren), získat Klářin klíč a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.