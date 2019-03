Kino Napajedla: LOVEní

Promítání filmu LOVEní se koná v sobotu 23. března 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 130 korun.

Česko, 2019, délka filmu je 100 minut.

Komedie / Romantický.

Režie: Karel Janák. Scénář: Karel Janák. Hudba: Miroslav Chyška, Jan Jakubec.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce.