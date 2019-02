Kino Napajedla: Mamma Mia: Here We Go Again

Akce již skončila Mamma Mia! Kino Napajedla v pátek 27. července 2018 od 19 hodin Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení" podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! ˟ 27. 7. (19:00–21:00) Na Kapli 459, Napajedla