Kino Napajedla: Miss Hanoi

Pondělí, 13. srpna 2018 od 20 hodin (Kino Napajedla)

Česko / Slovensko, 2018, 90 minut, krimi-drama

Režie: Zdeněk Viktora, Scénář: Zdeněk Viktora, Adéla Kabelková, Marek Grajciar, Kamera: Aleš Hart, Hudba: Jiří Hájek

Nevhodné pro děti do 12 let

V malém příhraničním městě, kde je silná vietnamská komunita, byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská holčička Eva Tranová (14). Vrahy byli její spolužáci Jan Polanský (14) a Milan Horváth (14). Jako nezletilí byli vrazi umístěni do výchovného ústavu, odkud je po dovršení 18 let věku pustili. Právě po jejich propuštění začíná náš příběh. Jeden z nich byl totiž nalezen mrtvý. Druhý je na útěku. Do města přijíždí z okresní kriminálky zkušený vyšetřovatel poručík Kapr, který dostal případ na starost. K ruce dostane místní policistku vietnamského původu Anh, inteligentní a ambiciózní dívku, která musí čelit tomu, že nejen místní ale ani její rodina nikdy nepřijali fakt, že Vietnamka může dělat policajtku.