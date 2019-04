Kino Napajedla: Monetovy lekníny - magie vody a světla

Promítání filmu Monetovy lekníny - magie vody a světla se koná v neděli 28. dubna 2019 od 19 hodin v Kině Napajedla.

Itálie, 2018, délka je 90 minut. Dokumentární.

Režie: Giovanni Troilo. Scénář: Giovanni Troilo. Hudba: Remo Anzovino.

Přístupné bez omezení.

Fascinující putování po mistrovských dílech Claudea Moneta přináší snímek Monetovy lekníny - magie vody a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru „Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies“.

Filmem provází: Elisa Lasowski. Vstupné je 110 Kč.