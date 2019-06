Kino Napajedla: Mrňouskové 2: Daleko od domova

Promítání filmu Mrňouskové 2: Daleko od domova se koná ve čtvrtek 27. června 2019 od 17 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 50 korun.

Francie, 2018, délka je 90 minut. Animovaný / Dobrodružný / Rodinný.

Režie a scénář: Hélène Giraud, Thomas Szabo. Kamera: Dominique Fausset. Hudba: Mathieu Lamboley.

Přístupné bez omezení.

S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běží…