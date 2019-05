Kino Napajedla: Řbitov zvířátek

Promítání filmu Řbitov zvířátek se koná v pátek 17. května 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 110 korun.

USA, 2019, délka je 101 minut. Horor.

Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Předloha: Stephen King (kniha). Scénář: Jeff Buhler. Kamera: Laurie Rose. Hudba: Christopher Young.

Nepřístupné pro děti do 15 let.

Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení.

Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice protínající městečko. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky jako k definitivnímu konci, jeho žena Rachel (Amy Seimetz) má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem smrti obrovské problémy a hlavně chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused, Jud Crandall (John Lithgow), najde ležet u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.