Kino Napajedla: Rocketman

Promítání filmu Rocketman se koná v sobotu 8. června 2019 od 21 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 130 korun.

Velká Británie / USA, 2019, délka je 120 minut. Životopisný / Drama / Hudební.

Režie: Dexter Fletcher. Scénář: Lee Hall. Kamera: George Richmond. Hudba: Matthew Margeson.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.