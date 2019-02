Kino Napajedla: Svědkové Putinovi

Promítání filmu Svědkové Putinovi se koná ve čtvrtek 7. února 2019 od 19 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 90 korun.

Lotyšsko / Švýcarsko / Česko, 2018, délka filmu je 102 minut. Dokumentární.

Režie: Vitalij Manskij. Scénář: Vitalij Manskij. Kamera: Vitalij Manskij. Hudba: Karlis Auzans.

Přístupné bez omezení.

Vraťme se do posledního dne roku 1999, kdy do ruského prezidentského křesla usedá bývalý šéf bezpečnostní služby a premiér Vladimir Putin. Mezi dalšími protagonisty nového snímku Vitalije Manského jsou i Michail Gorbačov a především Boris Jelcin, který si sedmačtyřicetiletého ambiciózního politika vybral jako svého nástupce. Renomovaný dokumentarista ukrajinského původu vychází ze svědectví o událostech z průběhu let následujících tomuto osudnému dni, možná nejdůležitějšímu okamžiku ruských dějin 21. století. Obohacuje je o svůj fascinující osobní pohled i dávnou unikátní zkušenost muže, kterého od nejvyšší politiky dělila pouze kamera.