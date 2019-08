Kino Napajedla: Toy Story 4: Příběh hraček

Zveme vás na promítání snímku Toy Story 4: Příběh hraček. Koná se v neděli 11. srpna 2019 od 17 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 140 korun.

USA, 2019, délka je 100 minut. Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.

Režie: Josh Cooley. Scénář: Stephany Folsom, Andrew Stanton. Hudba: Randy Newman.

Přístupné bez omezení.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.