Kino Napajedla: Vánoce a spol.

Promítání filmu Vánoce a spol. se koná v sobotu 22. 12. 2018 od 17 hodin v Kině Napajedla. Premiéra, vstupné je 130 Kč.

Francie, 2017, délka filmu je 99 minut.

Komedie / Rodinný.

Režie: Alain Chabat. Kamera: Antoine Sanier. Hudba: Matthieu Gonet.

Přístupné bez omezení.

Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně onemocní. Je to naprostá katastrofa, kterou musí Santa zachránit neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících lidí.

Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně na dárky z ničeho nic onemocní a všichni popadají na zem jako kuželky! Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod stromeček? Pro Santu je to strašná rána. Nemá na vybranou. Se svými soby a sáněmi se musí neplánovaně vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své pomocníčky vyléčí. Po poměrně dobrodružném letu v bouři přistane se svým spřežením v Paříži a sáně zaparkuje nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně důstojně vstoupí do lékárny s žádostí o potřebné léky mezi nic netušící lidi … A právě v této chvíli zjistí, že jeho výprava nebude až tak jednoduchá. Poměrně rychle a nedobrovolně se díky neočekávaným nedorozuměním přesune na policejní stanici a poté dokonce i do cely předběžného zadržení. Naštěstí si v této nezáviděníhodné situaci dokáže najít nové spojence, s jejichž pomocí se mu snad podaří kouzlo Vánoc zachránit.

Ve francouzské rodinné komedii Vánoce a spol. se v hlavní roli představí sám režisér a herec Alain Chabat (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, RRRrrrr!!!), podpoří jej mezi jinými například Audrey Tautou (Amélie z Montmartru, Šifra mistra Leonarda), Pio Marmaï (Víno nás spojuje) a Golshifteh Farahani (Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Paterson).