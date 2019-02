Kino Napajedla: Zpívání v dešti

Pondělí, 13. srpna 2018 od 10 hodin, Kino Napajedla

USA, 1952, 103 min

Muzikál / Romantický / Komedie

Režie: Stanley Donen, Gene Kelly, Scénář: Betty Comden, Adolph Green, Kamera: Harold Rosson,

Hudba: Lennie Hayton

Přístupné bez omezení

Jeden z nejlepších muzikálů, které kdy spatřily stříbro plátna, je zároveň výtečnou romantickou komedií, hravou satirou na Hollywood 20. let i mimoděčnou historickou lekcí o jedné z klíčových etap vývoje kinematografie.

Němý film je na vrcholu a Don Lockwood je jednou z jeho největších hvězd. Spolu se svou stálou partnerkou Linou Lamontovou okouzlují diváky v nesčetných variacích na totéž milostné téma a tiskové oddělení studia Monumental Pictures s oblibou naznačuje, že ti dva jsou také pár.

Do idyly, která by mohla trvat věčně, však promluví hlas Jazzového zpěváka. “A to jste ještě nic neslyšeli,” pronese z plátna Al Jolson a z kinematografie, jak ji znali, nezůstane kámen na kameni. Šéf studia rozhodne, že nejnovější trhák Šermující kavalír dvojice Lockwood-Lamontová přetočí jako zvukový. Natáčení je obtížné, zvlášť pro Linu, která není schopna si zapamatovat ani to, kde má připevněný mikrofon. Ukazuje se ovšem, že pouhý záznam zvuku nestačí. Testovací projekce je katastrofa – herci říkají tytéž banální dialogy jako v němém filmu, používají i stejná teatrální gesta a herecký projev vůbec. Lina nadto disponuje ječivým nepříjemným hlasem, navíc zatíženým silným newyorským přízvukem.

Krizi je ale třeba řešit. Zatímco herci absolvují hlasový výcvik, Don se svým nejlepším kamarádem muzikantem Cosmem a půvabnou Kathy, s níž se seznámil dosti kuriózním způsobem při útěku před fanoušky po premiéře filmu Královský rošťák, vymyslí plán. Co přetočit Šermujícího kavalíra jako muzikál třeba pod názvem Tančící kavalír. Šéf studia souhlasí a také s tím, že Kathy se svým příjemným hlasem a pěveckým talentem nahraje Linin part.

Všechno probíhá ke všeobecné spokojenosti, dokud se Lina nedozví, že šéf studia chce umístit Kathyino jméno do titulků a dát jí v některém ze svých dalších filmů velkou roli. A horší je snad ještě to, že jsou do sebe Don a Kathy zamilovaní. Ani peklo není tak hrozné jako “zrazená” žena. Lina vyhrožuje právníky, dokonce zničením studia a šéf studia i s Donem a Kathy se musejí podvolit.

Premiéra Tančícího kavalíra je fantasticky úspěšná a diváci se vehementně dožadují, aby jim Lina zazpívala naživo. Tváří v tvář hrozící ostudě Don s Cosmem přemluví Kathy, aby zpívala za oponou, zatímco Lina bude před diváky zpěv předstírat. Nešťastná Kathy zpívá, a když je v nejlepším, šéf studia s Donem a Cosmem oponu rozhrnou a divákům ukážou “skutečnou hvězdu filmu”.

Závěrečný polibek Kathy a Dona před billboardem na jejich nový film Zpívání v dešti mluví za vše.