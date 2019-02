Kino Otrokovice: Jurský svět: Zánik říše

Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní resort Jurský svět, uběhly už čtyři roky. Lidé Isla Nubar opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. Když ale na ostrově začne ožívat dosud spící sopka, pustí se Owen (Chris Pratt) a Claire (Bryce Dallas Howard) do záchranné operace, jejímž cílem je převézt dinosaury z ostrova do bezpečí. Owenovým hlavním cílem je nalezení Blue, ještěra, kterého vychoval, a Claire je chce zachránit z přesvědčení, že by tihle živočichové neměli vymřít podruhé. Po příjezdu na velmi nestabilní ostrov, na který prší láva, odhalí spiknutí, které může planetu vrátit do prehistorických dob. Budete žasnout, budete se bavit a bát u pokračovatele jedné z nejslavnějších sérií v historii kinematografie. Vítejte ve světě filmu Jurský svět: Zánik říše.

Úterý 28. srpna od 19 hodin, Otrokovická Beseda