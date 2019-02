Kino Slavičín: Vetřelec: Covenant

26 srpna 2018 od 20.30 hodin, místo konání: Letní scéna Zámeckého parku ve Slavičíně



Posádka vesmírné lodi Covenant se připravuje kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět, který nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal představit ani v těch nejhorších představách. Scifi thriller, USA, 2017, 122 minut. Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstup zdarma