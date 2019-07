Kino Svět Valašské Klobouky: Pavarotti

Kino Svět Valašské Klobouky zve na hudební dokument Pavarotti.

Jméno Pavarotti zná celý svět. Hudební ikona, která svým významem, uměním a popularitou daleko překročila hranice operního žánru. Dost možná nejlepší tenor historie, kterého si v roce 1972 obecenstvo Metropolitní opery v New Yorku 17x vytleskalo před oponu.

Dokument o něm ale není jen filmem o celebritě, je to především hluboký portrét samotného Luciana. Dokument ukazuje, jaký byl, jak žil, co ho pohánělo kupředu, z čeho měl obavy a strach, co ho trápilo, co ho dělalo šťastným.

Promítání se koná v pátek 19. července 2019 od 19.30 hodin. Vstupné 150 Kč, 120 Kč – senioři, studenti, ZTP.