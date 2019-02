Kino Valašské Klobouky: Kino: The Doors

Kino Svět Valašské Klobouky zve na THE DOORS: LIVE AT THE BOWL ́68.

The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo v Hollywood Bowl, kde The Doors v roce 1968 nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert, záznam byl poprvé vydán v roce 1987.

Až nyní si však můžeme koncert vychutnat, k 50letému výročí si ho vzal znovu do rukou Bruce Botnick, dvorní zvukař kapely. Osobně jej znovu smíchal a zremasteroval, což zajišťuje unikátní poslechový zážitek.

Akce se koná v úterý 22. 1. 2019 od 19.30 hodin. Vstupné je 150/180 Kč, předprodej vstupenek v informačním centru, tel. 577 311 150.