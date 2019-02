Komedie /…A na hrušce sedí diktátor / Miroslav Táborský

Hra ..."A na Hrušce sedí diktátor" autorů Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny je groteskou o světu, v němž žijeme. Je to hra o konfrontace světů, myšlenek a názorů. Nic není jak bylo, nic nebude ani v kritickém havlovském „budou-li", které zmizelo v kremelském orloji. Každá konfrontace se vždy týká všech, ať je to naší lhostejností nebo angažováním ve prospěch všech. Jedinec zmůže mnoho, jdou-li všichni „proti větru" jak napsal V + W a Jaroslav Ježek, vždy je možné dosáhnout alespoň něčeho. Především tolerance a lidského porozumění.

Hrají: Miroslav Táborský a Jitka Ježková

Autor: J. Gillar, V. Škutina

Režie: J. Gillar

A ten kdo nechce přemýšlet, přichází o zábavu, neboť smích boří i tvoří. Poráží nejrůznější mýty a dogmata, lidskou povýšenost a hloupost i všechny vládní „chytrolíny". Právě o tom je tato komedie. V neznámé zemi, na neznámém místě se ocitá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal. Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Opět jsem na počátku našich úvah: konfrontujeme ideologii. Pravdu nemá ani jeden. Ale co je pravda? V dějinách mívá vždy politický podtext a v životě politický záměr. Zůstává otázka: komu slouží, kdy a jak? Právě o tom je naše komedie. Řeší neřešitelné. Avšak každé neřešitelné (jak už pravili staří Řekové) může být i zábavné.

Hra měla světovou premiéru v osmdesátých letech v Mnichově Theater am Einlass. Nyní ji po letech čeká česká premiéra. Téma nezestárlo.