Koncert Jinan a Černý čaj ve Zlíně

Nenechte si ujít koncert kapel Jinan a Černý čaj, a to v sobotu 17. listopadu 2018 od 20 hodin ve zlínské Kavárně Gulliver (tř. Tomáše Bati 3705, Zlín).

Jinan dvoulaločný, zvaný také ginkgo biloba, je dvoudomý opadavý strom. V hudební formě jej můžete ochutnat jako acustic fusion ve složení – kytara, baskytara, zpěv, cajon, flétny, sax. Odrůda indie-alternative s přívlastkem pozdní sběr, ročník 2017. List je sbírán od jara do léta, podáván pak může být celoročně. Má prokazatelně pozitivní účinky na mozkovou činnost. Přestože se s ohledem na současné přírodní podmínky jeví jako rostlina nenáročná, zůstal v přírodě zachován pouze v jediném druhu a jen na malém území v České Republice, kde byl nově „objeven" pro kavárnu Gulliver a okolní svět. Kritici jej zařazují do kategorie kitchen pop nebo-li kapela do každé kuchyně. Jinan doporučuje 9 hudebníků z 10.

Druhou kapelou večera bude Černý čaj.