Koncert kapely Orange v Březnici

V pátek 2. listopadu 2018 jste zváni na koncert kapely ORANGE. Koná se od 20 hodin v sále sokolovny v Březnici.

Kapela Orange

"Na "Oranže" se chodívalo do kulturáků vytrsávat a lovit, ale to už je pěkně dávno. Na časy, kdy tato kapela k tanci i poslechu zpříjemňovala společenský život ve Zlíně (od roku 1971), si chtěl před pěti lety zavzpomínat klávesák Svaťa Němec na svých padesátinách a sešla se tehdy jedna z prvních sestav. Během dalších tří let nezůstal kámen na kameni a z původních hráčů vytrval jen Svaťa. Kapela se omladila a repertoár směřuje pomalu do jiného a vesejšího kabátu, něco jako směs rocku, blues a soulu. Orange hraje výhradně převzaté věci - např. od Freakpower, Mayalla, Cockera, Kool and The Gang, Hendersona, Macy Gray, Al Greena, Krawitze, Huey Lewise, Arethy Franklin, Stevie Wondera a dalších... Kapela Orange funguje také díky mnnoha záskokářům," píše o sobě kapela na svých internetových stránkách.