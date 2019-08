Zveme vás na Koncert Nocz kvartet ve Zlíně.

Čas konání: pondělí 30. září od 18 hodin

Místo konání: ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín

Vstupné: 120 Kč, studenti, senioři 50 Kč

Lídrem této norsko-české formace je trumpetista a skladatel Didrik Ingvaldsen, který působí současně na jazzových experimentálních scénách v Norsku, Berlíně a New Yorku. Má za sebou vydání dvou desítek alb s autorskou hudbou, je autorem mnoha kompozic pro nejrůznější ansámbly od duet po symfonicky orchestr. Původem norský bubeník Dag Magnus Narvesen žije v Berlíně, kde je lídrem vlastního oktetu a kromě dalších hudebních aktivit zde spolupracuje s legendou evropské jazzové avantgardy Alexanderem Von Schlippenbachem. Brněnský saxofonista Radim Hanousek je členem řady jazzových formací, ale věnuje se také soudobé hudbě ve vlastním autorském projektu Dust in the Groove. Kontrabasista Marian Friedl je vedle svých jazzových aktivit znám také z prostředí moravské world music (za své album Beránci a vlci získal hudební cenu Anděl 2017).

Formace existuje už 10 let, vydala 4 alba (druhé z nich s Ivou Bittovou), koncertovala po celé České republice a v řadě zemí Evropy.