Košt slivovice 2019 v Bělově

SDH Bělov a OÚ Bělov pořádají už 16. tradiční Košt slivovice, který se koná v sobotu 16. 2. 2019 od 15 hodin na obecním areále.

Výběr soutěžních vzorků společně s prodejem vstupenek bude probíhat na hasičské zbrojnici, a to vždy v pátek od 18 do 19 hodin, avšak nejpozději do 15. 2. 2019.

Minimálním množství vzorku je 0,5l (v lahvi označené jménem majitele) + 100 Kč startovné za každý vzorek.

Vstupné pro návštěvníky koštu (bez soutěžního vzorku) je stanoven na 150 Kč.

Můžete se těšit na:

- zabíjačkové pochoutky z kotle, bohatou tombolu či dobrou hudbu.



Bližší informace: tel.: 731 450 819 (p. Škrabal)

Srdečně zvou hasiči a zastupitelé obce.