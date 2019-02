Košt slivovice a domácích klobás v Březnici

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na VII. ročník koštu slivovice a domácích klobás. Akce se uskuteční v sobotu 3. března 2018 v sále obecního domu v Březnici.



Program koštu:

14:00 začátek hodnocení vzorků porotami

18:00 začátek koštu pro veřejnost

19:00 – 20:00 vyhlášení výsledků a volná zábava

Pořadatelé prosí o dodání vzorků slivovice o objemu 0,5 l v láhvi nebo 3 párů klobás.

Vzorky můžete přinést už v týdnu před zahájením akce do kanceláře OÚ Březnice. Poslední příjem vzorků bude 3.3.2018 přímo v místě koštu - v sále obecního domu - do 14 hodin.

Vzorky poskytnuté do koštu musí být řádně označeny jmenovkou majitele.