Koupaliště v Sazovicích

Bazén s přihřívanou vodou má rozměry 25 x 12 m = 320 m2, hloubka 1,1 m až 1,5 m. Na Vaše bezpečí dohlíží kvalifikovaní plavčíci.

Voda v bazénu je přihřívaná pomocí tepelného čerpadla, ale teplota vody stále závisí na teplotě vzduchu, takže ráno může mít mezi 24 - 28°C. V areálu se dále nachází venkovní whirpool, který je už v ceně vstupného. Voda ve whirpool je cca 34°C a kapacita je 6 osob.





Provozní doba bazénu:

V období letních prázdnin od 30. 6. do 2. 9. 2018: 10.00 - 19.00 hodin. Denně reagují na předpověď počasí, takže ne každý den je otevřeno

V úterý a čtvrtek kondiční plavání od 19,15 do 20,15 hodin (60Kč)

CENÍK PLATNÝ OD 30. 6 DO 2. 9. 2018:

Celodenní vstupné (od 10 do 19 hodin):

Děti do 6 let zdarma

Děti 7-15 let a ZTP 75 Kč

Dospělí od 16 let 150 Kč

Odpolední vstupné (od 16 do 19 hodin):

Děti do 6 let zdarma

Děti 7-15 let a ZTP 50 Kč

Dospělí od 16 let 100 Kč



Vratná záloha na vstupní čip: 100 Kč

Zapůjčení lehátka: zdarma

Možnost zapůjčení klíče od uzamykatelné skříňky (zdarma - pouze záloha na klíč)

Provozovatel si vyhrazuje změnu provozní doby v závislosti na aktuálním počasí.