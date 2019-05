Ladislav Špaček – Etiketa není věda

Náš největší znalec etikety Ladislav Špaček vám během dvou hodin řekne to nejdůležitější. Dozvíte se: co je to dress code, jaký oblek se hodí ve dne a jaký večer, jak souvisí uzel na kravatě s límečkem, proč nám nemají nad ponožkou vykukovat chlupatá lýtka, jak se vzájemně představujeme, kdo komu podává ruku, jak se nastupuje do výtahu a jak jdeme do schodů. Zjistíte, že etiketa vás nesvazuje, ale zbavuje nejistoty, a navíc se budete dobře bavit.

Vstupné stojí podle místa 330, 368 a 398 Kč. Akce se koná 22. května od 18 hodin ve víceúčelovém kulturním sále - Zlín Čepkov.

Ladislav Špaček, původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla.

Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, jako doprovod prezidenta republiky navštívil více než 50 zemí světa, setkal se s desítkami prezidentů a členů královských rodin.

Je autorem a protagonistou televizního seriálu Etiketa a na toto téma napsal přes dvacet knih: Etiketa, Velká kniha etikety, Nová velká kniha etikety, Komiksová etiketa, Etiketa do kapsy, Business etiketa a komunikace. Dále je autorem hry Starling aneb Etiketa hrou, etikety pro teenagery Špaček v porcelánu a etikety pro dívky Tereza či knihy vzpomínek Deset let s Václavem Havlem. Pro děti napsal tři úspěšné knihy etikety Dědečku, vyprávěj, Dědečku, ještě vyprávěj a Dědečku, už chodím do školy.

Originálním způsobem, pouze formou fotografií, přiblížil čtenářům etiketu v česko-anglické publikaci Obrazová etiketa. Posledním dílem je čtyřsetstránková Etiketa, moderní etiketa pro každého. Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá přednášky pro manažery firem a úřadů.

Jdete do divadla, do kina, na ples, podnikový večírek či posezení s přáteli nebo máte rodinnou oslavu?

Přijďte na vystoupení Ladislava Špačka - Etiketa není věda!