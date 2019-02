Léčivé byliny na Valašsku s bylinářkou Vandou Vrlovou

Co nám přidá podzim do kuchyně i do lékárny? Vanda Vrlová se s vámi podělí o bohaté zkušenosti v oblasti tradičního využití bylin a lidového léčitelství, které nám pomohou připravit se na nadcházející zimu. Ochutnáte bylinné čaje, vyzkoušíte si některý z lidových receptů a každý účastník si připraví bylinnou mast.

Paní Vanda Vrlová byla dlouholetou pracovnicí Valašského muzea v přírodě. Své výzkumy a sběry, které v oblasti lidového léčení uskutečnila mezi pamětníky, shrnula také do dvou knížeček - Nasbíráno mezi Jány a Devatero kvítí.

Vstupné na akci je 100 Kč (zahrnuje kurzovné a materiál)

Na dílnu je nutná rezervace místa!

Rezervace, informace: e-mail: objednavky.skoly@seznam.cz, telefon: 573 032 3xx (19, 20 či 21)

Akce se koná v sobotu 6. října 2018 od 14 do 17 hodin, v 5. podlaží budovy 14 ve Zlíně