Letní kino Napajedla: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Promítání filmu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se koná ve středu 14. srpna 2019 od 21 hodin v rámci letního kina v Napajedlích. Vstupné je 80 korun.

USA, 2018, délka je 87 minut. Animovaný / Komedie / Rodinný.

Režie: Genndy Tartakovsky. Scénář: Michael McCullers, Genndy Tartakovsky.

Přístupné bez omezení.

Vstupné v prodeji na místě /nádvoří Nového Kláštera/ v ceně 80 Kč. Občerstvení připraveno. V případě deště se projekce ruší a bude stanoven jiný termín.

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.